Per il torinese secondo titolo iridato nella categoria

Pecco Bagnaia ha conquistato il suo secondo titolo mondiale in MotoGp. Prima ancora della conclusione del Gp di Valencia, gara decisiva per l’assegnazione del titolo, Jorge Martin, pilota della Pramac, è caduto dopo aver tamponato Marc Marquez a 21 giri dalla fine. I due piloti sono finiti a terra e l’uscita di scena dello spagnolo della Pramac consegna di fatto il titolo a Bagnaia che al momento della caduta del rivale era in testa alla corsa. Bagnaia ha poi conquistato sul circuito di Valencia l’ultima gara della stagione. Il torinese si è imposto sul tracciato spagnolo di ‘Ricardo Tormo’ precedendo sul traguardo Fabio Di Giannantonio, secondo per 176 millesimi, e Johann Zarco, terzo a 0.360.

Jorge Martin in lacrime nei box

Martin è rientrato nei box della Prima Pramac Racing disperato e in lacrime, nascosto nel suo casco dopo la caduta al gran premio di Valencia che decreta la vittoria mondiale di Bagnaia del MotoGp 2023. Il pilota è stato a lungo consolato dal team principal della Prima Pramac, Paolo Campinoti.

