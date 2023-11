Bagnaia terzo dietro a Martin: lo spagnolo riduce a 11 il distacco dal leader della classifica

A tre gare dalla fine del Mondiale, si infiamma la corsa al titolo della MotoGP. Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Malesia. Lo spagnolo della Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Enea Bastianini, alla sua miglior gara stagionale, per un poker Ducati. Alle spalle del romagnolo sono finiti Binder e Miller, settimo Bezzecchi. Grazie al secondo posto nella Sprint Race, Martin rosicchia due punti a Bagnaia, portandosi a 11 lunghezze di distanza dal campione del mondo in carica. Domani alle 8 la gara.

“My feeling wasn’t the same” ⚠️@PeccoBagnaia elaborates on his drop halfway through the #TissotSprint 📉#MalaysianGP 🇲🇾 | VIDEO 👇https://t.co/WiMhEfhHau

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 11, 2023