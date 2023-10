Alle spalle dello spagnolo Marini e Bezzecchi, solo ottavo Pecco Bagnaia. La Ducati è campione del mondo nei costruttori

Jorge Martin vince la sprint race del Gp di Indonesia e va in testa al Mondiale MotoGp scavalcando Pecco Bagnaia, che non è andato oltre l’ottava posizione. Sul podio alle spalle dello spagnolo le due Ducati del team Mooney VR46 di Luca Marini, scattato dalla pole position, e Marco Bezzecchi. Alle loro spalle l’Aprilia di Maverick Vinales. Martin, al quarto successo consecutivo nelle sprint, si porta a +7 sul campione del mondo in carica.

Grazie al risultato odierno la Ducati, che ha piazzato tre piloti sul podio, si è aggiudicata ufficialmente il Mondiale costruttori 2023.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata