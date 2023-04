Il pilota della Ktm ha preceduto la Ducati di Pecco Bagnaia

Brad Binder vince la gara sprint del Gp di Spagna per la MotoGp. Il pilota sudafricano della Ktm ha preceduto di 428 millesimi la Ducati di Pecco Bagnaia, terza l’altra Ktm dell’australiano kack Miller, soprassatto nelle ultime curve dal campione del mondo. Quarto Jorge Martin, a seguire Oliveira, Pedrosa, Vinales, zarco, Bezzecchi e Marini.

Soddisfatto Pecco Bagnaia

“Sono molto felice, questa mattina stavo già migliorando il feeling, ma non era abbastanza. Il team ha lavorato per consentirmi di dare il massimo. Non era facile per le condizioni calde della gomma anteriore, più di così sarebbe stato difficilissimo fare”. Così Pecco Bagnaia dopo la gara sprint.

