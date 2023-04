Seconda la Ducati VR46 di Luca Marini, terzo quartararo. Il campione del mondo in carica scivola mentre è al comando

Alex Rins ha conquistato il Gp delle Americhe di MotoGp riportando la Honda sul gradino più alto del podio dopo un lungo digiuno. Il pilota spagnolo ha preceduto sul traguardo la Ducati VR46 di Luca Marini, terza la Yamaha di Fabio Quartararo al termine di una gara falcidiata dalle cadute. A 13 giri dalla fine il poleman Pecco Bagnaia scivola nel ‘serpentone’ mentre è in solitaria al comando gettando al vento punti importanti per il campionato. Per il campione del mondo è il secondo errore consecutivo dopo quello commesso in Argentina. Quarto posto per Vinales, davanti a Oliveira e Bezzecchi che con il sesto posto allunga in classifica, si porta a 64 punti e ora è a 11 punti di vantaggio su Bagnaia che a 53 punti resta così al palo. Settimo posto per Zarco, poi a seguire Morbidelli, Di Giannanontonio e Fernandez. La guida di Bagnaia è apparsa un po’ spigolosa rispetto alle altre prestazioni, soprattutto alla gara di sabato con la sprint race vinta dal campione piemontese. La nuova formula consente al campione del mondo di poter recuperare in fretta, ma Bagnaia ancora una volta getta al vento una grande occasione per riportarsi in testa al mondiale. Rins ha approfittato della caduta del ducatista per controllare la gara e portarla a termine senza sbavature fino in fondo gestendo gli assalti di Marini negli ultimi giri.

La Honda non vinceva da Misano 2 del 2021 e il successo rilancia le ambizioni della casa giapponese. Austin sorride però anche a Luca Marini che conquista il suo primo podio in carriera in MotoGp in una gara classica dopo essere stato terzo nel Sprint race in Argentina, Sono quattro i piloti italiani in top10 e resta l’amarezza per la caduta di Bagnaia caduto in 2 gare ‘tradizionali’ su 3 in questo avvio di Mondiale. In Argentina era secondo al momento della caduta, ad Austin primi. Per il campione del mondo 45 punti mancanti.

Rins: “Contento e fiero del mio team”

“Ho cercato di spingere tanto con Bagnaia, stavo soffrendo tanto e faticavo a riprenderlo nella chicane. Sono contento e fiero del mio team“. Così Alex Rins dopo la vittoria.

