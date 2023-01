Il campione del mondo, Bagnaia ha scelto il numero 1: "Era giusto rendere omaggio a quello che è stato fatto l'anno scorso"

Dai circuiti della velocità alle piste da sci. Oggi e domani Ducati è in Trentino, a Madonna di Campiglio, località partner Audi dal 2013, per presentare i team ufficiali MotoGP e Superbike 2023. ‘Campioni in pista’ vede la presenza di Francesco Bagnaia, Campione del mondo MotoGP 2022, e Alvaro Bautista, vincitore, sempre nel 2022, del titolo mondiale Superbike insieme ai loro rispettivi compagni di squadra Enea Bastianini e Michael Ruben Rinaldi.

Domenicali: “2022 anno migliore di sempre per risultati e vendite”

“È stato un anno ottimo, il migliore di sempre per la parte sportiva ma anche per la parte delle vendite, abbiamo superato le 60 mila moto vendute. Veniamo da un anno straordinario, vincendo per la prima volta i mondiali team e squadre, piloti in MotoGP e Superbike. È stato un en-plein pazzesco. Ci proiettiamo con la forza di una azienda solida, che ha le corse nel suo dna, nel 2023”. Così l’ad di Ducati, Claudio Domenicali, nel giorno della presentazione a Madonna di Campiglio della Desmosedici che parteciperà alla MotoGP 2023.

Dall’Igna: “Difficile ripetersi ma ci proveremo”

“Amo le sfide, mi piace provare a vincerle. Ripetersi è difficile, sono pochi i piloti che riescono a ripetersi. È complicata e difficile, ma a noi piace provare a vincerle e siamo qui per questo. Siamo campioni del mondo, ma dobbiamo essere modesti”. Così il dg di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, nel giorno della presentazione a Madonna di Campiglio della nuova Desmosedici che parteciperà alla MotoGP 2023.

Ciabatti: “Obiettivo Ducati è ripetere vittorie 2022”

“Il 2022 è stato un anno eccezionale, dal punto di vista sportivo. Siamo campioni del mondo, con numeri eccezionali. Bagnaia ha vinto 7 volte lo scorso anno, Bastianini ha vinto 4 GP. In Superbike Bautista ha vinto 16 gare, Rinaldi è stato 17 volte in Top-5. Abbiamo squadre fortissime, l’obiettivo è provare a ripeterci anche se non sarà facile”. Così Paolo Ciabatti, direttore Sportivo Ducati Corse, alla presentazione della Desmosedici che parteciperà alla MotoGP 2023.

Bagnaia: “Scelto numero 1 per omaggiare quanto fatto”

“La scelta del numero è stata complicata. L’ho fatto la scorsa settimana allo shooting, sono contento della mia scelta”. Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati che ha deciso di prendere il numero 1 riservato ai campioni del mondo per le gare del 2023. “È tanto che non si vede l’1 in MotoGp ed è qualcosda che ho sempre ammirato, mi è sempre piaciuto. L’uno rappresenta chi sei ed era giusto rendere omaggio a ciò che è stato fatto l’anno scorso. Il 63 sarà sempre presente, ma voglio tenere l’1 il più possibile”.

Bastianini: “Guidare Ducati è una responsabilità importante”

“Il 2022 è stato una delle migliori. Inizia questa nuova avventura, la responsabilità di avere la tuta rossa è importante. Faremo un bel lavoro, credo che ci sono le carte in regola per fare bene. Daremo il 100 percento e ci divertiremo”. Così Enea Bastianini, pilota della Ducati, alla presentazione della Desmosedici che parteciperà al Mondiale di MotoGp 2023.

