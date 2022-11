È il primo pilota italiano a vincere il titolo su una moto italiana a 50 anni dal trionfo di Giacomo Agiostini in Mv Agusta

Pecco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della MotoGp, la classe regina del motociclismo. Al Gp di Valencia il pilota della Ducati si è piazzato ottavo al termine della ventesima e ultima gara in calendario vinta da Alex Rins su Suzuki davanti alla Ktm di Brad Binder e la Pramac di Jorge Martin. Quarto Fabio Quartararo cui serviva la vittoria per difendere il titolo conquistato nel 2021 in caso di caduta da parte di Bagnaia o un piazzamento del pilota torinese oltre il 14mo posto.

The best rider and motorcycle in the world are Italian!@PeccoBagnaia and Ducati are world champions.

A fully Italian victory for the first time in the history of the MotoGP world championship.

Now more than ever #ForzaDucati! pic.twitter.com/VA5A2IyHR8

— Ducati (@DucatiMotor) November 6, 2022