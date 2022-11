Quartararo 4° e Bagnaia 8°. Solo 13° Bastianini staccato Bezzecchi (18°)

Jorge Martin ha realizzato la pole position nel Gp di Valencia. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha fermato il crono sull’1’29″621, con Marc Marquez e Jack Miller a completare la prima fila. Francesco Bagnaia, leader iridato, si è piazzato ottavo, mentre il suo rivale Fabio Quartararo ha chiuso al quarto posto.

Martin: “Non mi aspettavo pole, è stata la più difficile dell’anno”

“Oggi è stata veramente una pole difficile, la più difficile della stagione senza dubbio”. Lo ha detto Jorge Martin dopo la pole position nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento della stagione, per la classe MotoGp. “Ho lavorato bene nelle quarte libere, oggi non me l’aspettavo perché ho fatto fatica nel time attack – ha aggiunto – E’ la terza pole di fila, siamo forti, speriamo domani di riuscire a mettere tutto insieme”.

Quartararo, fatto step in avanti, lotterò fino all’ultimo giro

“Sono contento di come sono andate le quarte libere. Ho fatto 15-16 giri veramente forte, senza andare al 100%. Sono contento, abbiamo fatto uno step in avanti. In qualifica ho dato tutto, non è stato sufficiente (per la pole, ndr) ma sono felice di aver fatto un giro così”. Lo ha detto il pilota della Yamaha Fabio Quartararo ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp di Valencia. “Provare ad andar via in solitaria? Molti hanno un passo simile al nostro, soprattutto Martin e Marquez, penso che abbiamo fatto un bel lavoro ma sarà difficile andar via. Ci sarà lotta fino all’ultimo giro”.

Miller: “Bello essere in prima fila, fiducioso per gara”

“E’ bello essere in prima fila per la mia ultima gara con la Ducati. Mi sento fiducioso per la gara, il passo è buono”. Lo ha detto il pilota della Ducati Jack Miller dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Valencia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata