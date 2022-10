Dietro i piloti in lotta per il titolo, con Quartarato al 4° posto e Bagnaia in ottava posizione

Le due sessioni di libere del venerdì del gran premio di Australia di MotoGp hanno visto protagonista Johann Zarco del team Pramac.

A Phillip Island, il francese è stato il più veloce davanti a Bazzecchi (Mooney VR46) e Pol Espargaró (Honda). Dietro, i piloti in lotta per il titolo, con Quartararo al quarto posto, Aleix Espargaró settimo, e Pecco Bagnaia subito dopo il francese in ottava posizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata