Lo spagnolo conquista la prima fila dopo tre anni. Quartararo 9° e Bagnaia 12°

A tre anni dalla sua ultima pole position, proprio a Motegi nel 2019, Marc Marquez è di nuovo il più veloce nelle qualifiche e conquista la prima casella del Gp del Giappone. Sulla pista bagnata a causa del maltempo, con slittamento del Q1 e del Q2 per motivi di sicurezza, lo spagnolo ha girato in 1’55″214, precedendo il francese della Ducati Pramac Johann Zarco (+0″208) e il pilota della Ktm Brad Binder, terzo a 323 millesimi. Scatteranno dalle retrovie i rivali per il titolo iridato: il leader del mondiale Fabio Quartararo partirà nono, Francesco Bagnaia scatterà dal dodicesimo posto. E’ andata meglio ad Aleix Espargaro, sesto con l’Aprilia a 557 millesimi da Marquez.

