Quartararo fuori al primo giro dopo un contatto con Marquez

Doppietta Ducati sul podio del Go di Aragona, Enea Bastianini del team Gresini ha preceduto cion un sorpasso nell’ultimo giro il ducatista del team ufficiale pecco Bagnaia, secondo con 42 millesimi di ritardo, Terza l’Aprilia di Aleix Espargaro. A seguire Binder, Miller, Martin, Marini, Zarco, Rins e Bezzecchi. Quartararo è uscito al primo giro dopo un contatto con Marc Marquez. Bagnaia sale 201 punti, a 10 punti dal leader della classifica Quartararo.

“Ho fatto il massimo, Bastianini all’ultimo giro aveva più trazione. Enea è stato molto competitivo per tutto il weekend. Quartararo è stato sfortunato all’inizio, ma io ho cercato di fare come sempre il mio meglio. Alla fine non mi sono sentito di superare Enea, perché avevo già corso dei rischi nei giri precedenti”. Così Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, al termine del Gp di Aragona dove si è piazzata secondo dietro il ducatista del team Gresini Enea Bastianini.

