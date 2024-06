Si tratta della quinta vittoria consecutiva nelle gare veloci per l'olandese

Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gp d’Austria, undicesima tappa del Mondiale di F1. Il campione del mondo della Red Bull, che aveva ottenuto la pole, ha risposto all’attacco di Lando Norris e si è poi ripreso la testa delle corsa per poi allungare e chiudere la gara con largo vantaggio.

Si tratta della quinta vittoria consecutiva nella sprint per l’olandese che ha preceduto le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, superato dal compagno di squadra nel tentativo di superare il pilota australiano. Quarto Russell, poi Sainz quinto, Hamilton, Leclerc e Perez. La partenza della sprint race è stata abortita per la presenza di un fotografo nel primo settore. I piloti sono stati così costretti ad un nuovo giro di ricognizione per riposizionarsi in griglia.

Verstappen, come detto, si è imposto nella gara ‘corta’ (decima vittoria in 15 Sprint disputate dalla F1 dal 2021 in avanti) al termine di un duello senza esclusione di colpi con le McLaren che nei primi giri della corsa hanno cercato di scalfire il dominio dell’olandese della Red Bull. Lando Norris ha messo subito sotto pressione il campione del mondo attaccandolo con successo in Curva-3 e l’olandese ha risposto subito per non avendo il DRS in Curva-4 con un controsorpasso da fuoriclasse e non ha più lasciato la testa della corsa.

Nel duello ne ha approfittato Piastri che ha sorpreso Norris all’esterno in Curva-5. L’australiano ha poi chiuso secondo davanti al compagno di scuderia. Buona partenza delle due Ferrari che hanno nel primo giro recuperato alcune posizioni. Sainz ha chiuso quinto mentre Leclerc, settimo, ha avuto problemi a livello di temperature del motore.

