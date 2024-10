Quinta l'altra Rossa di Carlos Sainz

Max Verstappen ha registrato il miglior tempo nelle qualifiche sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Sul circuito di Austin l’olandese della Red Bull ha chiuso in 1’32″833, precedendo di 12 millesimi la Mercedes di George Russell. Terzo tempo per Charles Leclerc (Ferrari), a 226 millesimi, davanti alla McLaren di Lando Norris (+0″250). Sulla quinta casella in griglia Carlos Sainz sull’altra Rossa (+0″256). Seguono la Haas di Nico Hulkenberg, la Mercedes di Lewis Hamilton, la Haas di Kevin Magnussen, la RB di Yuki Tsunoda e la Williams di Franco Colapinto.

