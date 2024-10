L'accordo prenderà il via dal 2025, vi parteciperanno maison emblematiche come Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer

Lvmh diventerà partner globale della Formula 1 a partire dal 2025 nell’ambito di un accordo decennale al quale parteciperanno diverse Maison emblematiche di Lvmh: Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. Lo comunicano in una nota la multinazionale del lusso e la Formula 1. “In un momento in cui la Formula 1 si sta affermando come un vero e proprio fenomeno culturale, al crocevia tra sport e spettacolo, suscitando l’entusiasmo generale, questo accordo senza precedenti tra il leader mondiale nel lusso e la disciplina regina degli sport motoristici sarà lanciato all’inizio della stagione prossima. Coniugando i valori di creatività ed eccellenza del gruppo Lvmh e quelli di innovazione e di alto livello di prestazioni della Formula 1, questa partnership riunirà il meglio dei due mondi”, sottolinea la nota. “Lvmh e le sue maison – prosegue – hanno sempre mantenuto forti legami con il mondo dello sport. Con questa nuova partnership, la Formula 1 e Lvmh sono ansiosi di scrivere nuovi capitoli di questa incredibile storia nella quale ogni Maison del Gruppo coinvolta porterà la sua competenza, il suo patrimonio e il suo know-how unico. Ci vediamo all’inizio del 2025 per scoprire tutti i dettagli di questa partnership unica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata