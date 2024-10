Terzo posto per Verstappen, quarto per Norris. La Ferrari non centrava una doppietta negli Usa dal 2006

Doppietta Ferrari a Austin. Charles Leclerc ha vinto il Gp degli Stati Uniti davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Le due rosse hanno fatto gara a parte approfittando della bagarre tra i due rivali per il titolo Mondiale Lando Norris e Max Verstappen. Il pilota della McLaren, che scattato dalla pole position si è fatto sorprendere dall’olandese alla prima curva, si è piazzato terzo ma il suo sorpasso nel finale ai danni di Verstappen, che ha chiuso quarto, gli è costato una penalità di cinque secondi da parte dei commissari.

E’ così il leader del Mondiale a salire sul podio insieme ai due ferraristi, con Norris che scivola in quarta posizione. Segue Oscar Piastri con l’altra McLaren, quinto davanti alla Mercedes di George Russell e all’altra Red Bull di Sergio Perez. Completano la top ten Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Williams). La Ferrari non centrava una doppietta negli Stati Uniti dal 2006.

