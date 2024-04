Quinto posto per la seconda rossa di Sainz

Max Verstappen ha vinto anche il Gran Premio di Cina, il quinto della stagione. L’olandese con la sua Red Bull ha preceduto la McLaren di Lando Norris e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Quarto posto per Charles Leclerc che ha chiuso davanti al compagno alla Ferrari, Carlos Sainz. A seguire Russell, Alonso, Piastri, Hamilton e Hulkenberg. Per il campione del mondo è la prima vittoria sul circuito di Shanghai.

In classifica generale Verstappen consolida il suo primato con 102 punti davanti a Sergio Perez a 79. Terzo e quarto posto per le Ferrari di Leclerc (71 punti) e Sainz (65 punti)

Verstappen: “La macchina andava sui binari, faceva quello che volevo”

“La macchina andava sui binari e faceva tutto quello che volevo. Sensazioni straordnarie, è strepitoso quanto raggiunto in questo weekend”. Così Max Verstappen, campioen del mondo della Red Bull dopo la vittoria del Gp della Cina, quinta tappa del Mondiale. “Vincere anche a Miami? Quella è una buona gara per noi, è una pista difficile, sono entusiasta e sarà molto impegnativo”, ha aggiunto.

Norris: “Contento per me e il team, meritano questo risultato”

“Mi sento bene. Sono sorpreso. Sono contento per me e per il team, meritano questo risultato. Oggi ha funzionato tutto alla perfezione, non mi aspettavo di fare una gara di questo tipo oggi. Mi sono trovato a mio agio, sono riuscito a gestire bene le gomme ed è stato molto più facile oggi rispetto a ieri. Sono riuscito a spingere al massimo”. Così lando Norris, pilota della McLaren, secondo nel Gp della Cina, quinta tappa del Mondiale di F1. “Un altro podio, fa piacere. Sono rimasto sorpreso dalla mancanza di passo delle Ferrari, dal nostro buon passo e anche rispetto alle Red Bull è stato sorprendente quanto fossimo veloci. Non credevo di poter salire sul podio. Ci aspettavamo di stare molto dietro alla Ferrari, il gap stimato era di 35 secondi. Ma sono felice di sbagliarmi”, ha aggiunto.

