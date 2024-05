Il primo maggio è il 30esimo anniversario della morte del campione brasiliano

L’autodromo di Enzo e Dino Ferrari di Imola si è trasformato in un set a cielo aperto per “La notte di Ayrton“, un evento che si è tenuto alla vigilia del 30esimo anniversario della morte di Senna, uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi. L’attore Stefano Fresi ha provato sul rettilineo del traguardo il monologo, con parole e musica, tratto libro “Perdere Senna” del regista e scrittore Giorgio J. Squarcia in uscita il 21 maggio per Paperfirst, che poi porterà in scena davanti al pubblico la sera del primo maggio. Per la prima volta dopo trent’anni la Williams F16 del campione brasiliano torna nella posizione in cui si trovava il giorno in cui partì per l’ultimo giro della vita del più grande pilota della storia, il 1° maggio del 1994, quando Senna prese posto nella piazzola numero uno dell’autodromo, la pole position per il Gran Premio di San Marino che si correva proprio a Imola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata