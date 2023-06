Red Bull subito avanti nella prima sessione di libere del Gp di Spagna di Formula 1. Max Verstappen ha realizzato il miglior tempo in 1’14″606, davanti al compagno di squadra Sergio Perez, secondo a oltre sette decimi (+0″768). Terza piazza per la Alpine di Esteban Ocon, a 812 millesimi, quinto invece Pierre Gasly a 939 millesimi. Tra le due Alpine si piazza a sorpresa Nyck De Vries, quarto con l’AlphaTauri.

Solo sesto Fernando Alonso con la Aston Martin, ancora più indietro Ferrari e Mercedes. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono piazzati rispettivamente in ottava e nona posizione, subito davanti a George Russell decimo, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre la dodicesima piazza. Alle 17 è in programma la seconda sessione di provere libere.

