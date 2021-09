Il finlandese saluta la Mercedes dopo quattro anni: prenderà il posto del connazionale, che a fine stagione si ritirerà

È ufficiale: Valtteri Bottas passerà all’Alfa Romeo nel 2022. Il pilota della Mercedes prenderà il posto di Kimi Raikkonen, che ha annunciato il ritiro a fine stagione.

Il team di Hinwil comunica che Bottas, attualmente alla Mercedes, ha firmato un contratto pluriennale.

Il 32enne pilota “si unisce alla squadra mentre intraprende la transizione cruciale verso la nuova era della Formula Uno, con ampie modifiche ai regolamenti che offrono un’opportunità unica per spostarsi verso la parte anteriore della griglia”.

“Entrare a far parte dell’Alfa Romeo Racing consentirà a Valtteri di mettere a frutto la sua esperienza nella parte competitiva della Formula 1, aiutando la squadra a scalare le classifiche. Con i nuovi regolamenti che forniscono un grande reset nello sport, la squadra e il pilota hanno l’opportunità di scrivere insieme una nuova storia di successo”, si legge ancora.

Nella sua carriera in F1, Bottas ha vinto 9 Gran Premi e collezionato 17 pole position e 63 podi. Il finlandese si è laureato vicecampione del mondo nel 2019 e 2020.

Bottas: “Sono entusiasta, nuovo capitolo della mia vita”

“Si sta aprendo un nuovo capitolo della mia carriera agonistica: sono entusiasta di unirmi ad Alfa Romeo Racing per il 2022 e oltre per quella che sarà una nuova sfida con un produttore iconico”. È il commento di Valtteri Bottas dopo l’annuncio del suo passaggio nel 2022 nel team con sede in Svizzera. “L’Alfa Romeo è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto delle grandi pagine della storia della Formula Uno e sarà un onore rappresentare questo marchio”, ha spiegato il pilota finlandese. “Il potenziale dell’assetto è chiaro e sto assaporando l’opportunità di aiutare la squadra a salire in griglia, soprattutto con i nuovi regolamenti nel 2022 che danno alla squadra la possibilità di fare un salto di qualità”.

“Sono grato per la fiducia che la squadra ha riposto in me e non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia: ho più fame che mai di correre per i risultati e, quando sarà il momento, per le vittorie”, ha dichiarato Bottas. “Conosco bene Fred [Vasseur, ndr] e non vedo l’ora di conoscere il resto della squadra con cui lavorerò, costruire relazioni forti come quelle che ho in Mercedes”, ha aggiunto. “Sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto a Brackley e sono completamente concentrato sul finire il lavoro mentre lottiamo per un altro Mondiale, ma non vedo l’ora anche per le nuove sfide che mi aspettano il prossimo anno”, ha concluso.

