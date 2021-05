Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, ottava l'altra Rossa di Charles Leclerc

Valtteri Bottas conquista la pole del Gp del Portogallo in carriera. Il pilota finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamiton che inseguiva la centesima pole in carriera. Terza la Red Bull di Max Verstappen davanti al compagn di squadra sergio Perez. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, ottava l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Max Verstappen, terzo, è stato penalizzato nel primo giro lanciato del Q3 per aver superato la linea verde, è arrivato a quasi 4 decimi dalle Mercedes. Per la prima volta invece Sainz (che avrà avanti a sé solo le due Mercedes e le due Red Bull) finisce davanti a Leclerc in qualifica. Sesto piazza per l’Alpine di Esteban Ocon, davanti alla McLaren di Lando Norris. La Ferrari di Charles Leclerc, ottavo, precede l’Alpha Tauri di Pierre Gasly. A chiudere la top ten l’Aston Martin di Sebastian Vettel. Leclerc avrà il vantaggio di partire con le gomme medie, a differenza del compagno che avrà le soft.

