Vittoria in rimonta per il campione inglese che supera il ferrarista a due giri dal termine. Sesta l'altra rossa di Carlos Sainz

Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo della Mercedes ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc sorpassato dal pilota britannico a due giri dal termine. Hamilton, penalizzato di 10″ a causa del contatto nel primo giro che ha provocato l’uscita di pista di Max Verstappen, ha fatto una gara tutta in rimonta ottenendo una vittoria pesante per la classifica generale arrivando a 177 punti in classifica generale con l’olandese che resta a 185. Si tratta dell’ottava vittoria a Silverstone per il britannico. Proprio a Silvestone nel 2020 l’ultimo podio di Leclerc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Quarto si è classificato Lando Norris con la McLaren che ha preceduto il compagno di scuderia Daniel Ricciardo. Sesta l’altra Rossa di Carlos Sainz davanti all’Alpine di Fernando Alonso. A chiudere la top ten Lance Stroll con l’Aston Martin, l’altra Alpine di Esteban Ocon e l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Hamilton ha raggiutno a piedi il tracciato e ha sventolato la bandiera dell’Inghilterra per raccogliere gli applausi del pubblico di casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata