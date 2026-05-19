Putin arriva in Cina, grande accoglienza all’aeroporto di Pechino

Vladimir Putin è arrivato in Cina per una visita ufficiale che lo porterà a incontrare il presidente Xi Jinping in un momento particolarmente delicato per gli equilibri internazionali. Il leader russo è stato accolto all’aeroporto dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi, mentre il comitato di benvenuto esponeva bandiere russe e cinesi. La visita arriva a pochi giorni dal viaggio del presidente americano Donald Trump a Pechino e sarà osservata con attenzione dalla comunità internazionale, mentre la Cina cerca di mantenere relazioni stabili con gli Stati Uniti senza allontanarsi dall’alleanza strategica con Mosca.