Giro d’Italia, Ganna vince la cronometro a Massa. Eulalio resta in maglia rosa

Filippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Netcompany Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”.

Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) resta in maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike). Il corridore portoghese, classe 2001, rimane anche in maglia Bianca Conad come miglior giovane della corsa Rosa davanti al francese Mathys Rondel.

La classifica: il punto alla fine della decima tappa

Nella top ten di giornata anche Lorenzo Milesi (Movistar Team), nono a 2’40” dal vincitore odierno. Per quanto riguarda la classifica generale, Eulalio resta al comando con un vantaggio di 27 secondi su Vingegaard, al terzo posto balza Arensman a 1’57” dal portoghese. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora hansgrohe) ha chiuso 18° a 3’18” da Ganna, ma perdendo 18 secondi da Vingegaard e facendo meglio di 13 secondi rispetto al compagno di squadra Jai Hindley. Sprofonda invece Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che scivola in quarta posizione nella generale dopo aver accusato un ritardo di 1’22 da Vingegaard e di 1’02 dallo stesso Pellizzari. Domani la corsa rosa ripartirà per l’undicesima tappa, la frazione ‘mossa’ di 195 km da Porcari a Chiavari.

Ganna: “Oggi siamo andati forte, sono soddisfatto”

“Oggi siamo andati forte, anche con Arensman che ha guadagnato nella generale, è riuscito a piazzarsi secondo come alla Tirreno-Adriatico. Sono veramente soddisfatto, abbiamo lavorato molto bene di squadra, i risultati si vedono”. Così Filippo Ganna (Netcompany-Ineos) ai microfoni di Rai Sport dopo il successo nella decima tappa del Giro d’Italia. “E’ stata una giornata intensa, 45 minuti in bici non sono facili da gestire a livello di testa, è stata dura ma dalla macchina mi hanno incitato e dato i consigli giusti – ha aggiunto il corridore piemontese – Abbiamo amministrato bene lo sforzo e siamo riusciti a fornire un’ottima performance”.

Vingegaard: “Crono lunghissima, è stata una buona giornata”

“Sono contento che sia finita e che questa tappa sia alle mie spalle. E’ stata una cronometro terribilmente lunghissima, non la cosa che preferisco, ma è così. A volte bisogna combattere anche a cronometro, secondo me ce l’ho fatta piuttosto bene. Non ho perso troppo tempo rispetto ad Arensman e ho guadagnato sugli altri avversari. Alla fine è stata una buona giornata“. E’ il bilancio di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) ai microfoni di Rai Sport al termine della cronometro da Viareggio a Massa. “Era una cronometro lunga, ho cercato di trattenermi un po’ all’inizio, poi ho fatto del mio meglio e sono andato a tutta. Posso esser contento della mia prestazione oggi – ha aggiunto – Sono in una posizione in cui avrei adorato prendere la maglia rosa oggi, però aspetto i prossimi giorni“.