Modena, l’infermiera che ha soccorso la turista tedesca: “Al suo posto potevo esserci io”

Una turista tedesca ha perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta, sabato scorso a Modena, dalla Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri. “Sono rimasta tutto il tempo con lei. Ho cercato di tenere sotto controllo l’emorragia, di tenerla cosciente. Mi piacerebbe andare a trovarla ma non so se è possibile”, racconta una donna, un’infermiera del reparto di Pneumologia del Policlinico di Modena, accorsa sul posto per prestare soccorso. “Quando cercava di alzarsi, provavo a tenerla giù. Nei momenti traumatici e violenti, quando c’è un taglio netto, non senti dolore, non sei cosciente di quello che è accaduto. Mi aveva detto che anche lei è infermiera. In quel momento mi si è stretto il cuore, al suo posto potevo esserci io”.