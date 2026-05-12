Giro d’Italia, Ciccone in maglia rosa dopo la tappa Catanzaro-Cosenza

Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, da Catanzaro a Cosenza per 138 chilometri, vittoria in volata di Jhonatan Narváez della UAE Team Emirates-XRG. Secondo Orluis Aular, terzo l’italiano Giulio Ciccone, che conquista anche la maglia rosa grazie al crollo del leader precedente. La tappa, la prima in Italia dopo le tre giornate in Bulgaria, ha attraversato la Calabria con 1800 metri di dislivello, cambiando la classifica generale. Il 31enne ciclista abruzzese diventa così il primo italiano in maglia rosa dopo Diego Ulissi nel 2025, coronando il sogno dichiarato di indossare il simbolo del primato. Maglia bianca Conad allo svizzero Jan Christen, protagonista di un attacco in solitaria nel finale e poi ripreso dal gruppo a pochi metri dall’arrivo.
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