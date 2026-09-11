Napoli, da residenza del boss Giuliano a polo educativo: a Forcella inaugurata Casa Ariete

Inaugurata a Napoli, a Forcella, Casa Ariete. Torna alla comunità quella che era la residenza del boss Luigi Giuliano, sotto forma di polo educativo e digitale. “In uno dei luoghi più simbolici del dominio della Camorra che c’è stato su questo quartiere e sulla città adesso c’è legalità, servizi formativi e servizi sanitari. C’è un segno forte di una Napoli che cambia”. Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli presente al taglio del nastro. “Abbiamo realizzato un progetto importante per recuperare i giovani che in alcuni casi non hanno la possibilità di studiare e a quelli dobbiamo offrire un sostegno. Ci sarà anche la ‘cura sospesa’, abbiamo previsto un presidio per offrire l’accesso alle cure a chi non può consentirselo” ha precisato Anna Torre, presidente Associazione Casa Ariete. Per Michela Rostan, consigliere regionale ” La legalità non si costruisce soltanto con la repressione ma anche attraverso l’impegno delle istituzioni per restituire pezzi di quartiere alle comunità”.