Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a Ciccone

Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le prime tre frazioni corse in Bulgaria. Il corridore ecuadoriano ha preceduto sul traguardo Orluis Aular della Movistar e Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che è la nuova maglia rosa. Giornata nera per Rosa Guillermo Thomas Silva che è andato in crisi sul Gpm di giornata di Cozzo Tunno e ha accumulato un ritardo di circa 10 minuti. Distacco per cui perde sia la maglia Rosa sia la maglia Bianca Conad. Silva, il primo uruguaiano a vincere una tappa del Giro e a indossare la maglia rosa, era in testa alla classifica generale alla ripresa della corsa in Italia, dopo il giorno di riposo successivo alle prime tre tappe in Bulgaria.Tuttavia, ha ceduto a metà della lunga salita di seconda categoria nella seconda metà della tappa, terminando con oltre 10 minuti di ritardo.Ciccone ha lottato per la vittoria di tappa, ma è stato battuto in volata da Narvaéz, con Orluis Aular secondo al termine dei 138 km del percorso da Catanzaro, nel cuore dell’Italia, a Cosenza.I quattro secondi di abbuono conquistati da Ciccone per il terzo posto sono stati sufficienti a portarlo in testa alla classifica generale del Giro, con quattro secondi di vantaggio su Jan Christen, Florian Stork ed Egan Bernal. La quinta tappa di mercoledì potrebbe rimescolare le carte in classifica generale. Il percorso di 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza presenta quasi 4.000 metri di dislivello e pochissimi tratti pianeggianti.

Gian Mattia D’Alberto / LaPresse

Christen nuova maglia bianca Conad

Lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates – XRG è la nuova maglia Bianca Conad: è stato uno dei protagonisti della tappa di oggi, la Catanzaro-Cosenza. Dopo essere rimasto nel gruppo di testa sul Gpm di Cozzo Tunno, Christen ha provato a vincere la tappa con uno scatto all’ultimo km. Tentativo ripreso a pochi metri dall’arrivo.

(Foto di Massimo Paolone/LaPresse)

Narvaez: “Vittoria enorme, dedicata ai compagni ritirati”

“Questa vittoria è davvero enorme per me. Dopo la mia caduta in Australia a gennaio, ho trascorso tre mesi ad allenarmi in Ecuador. Voglio ringraziare mia moglie, la mia famiglia e la mia squadra che mi hanno sostenuto in questo periodo difficile”. Così pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jhonatan Narvaez ha commentato la sua vittoria. “Ovviamente la dedico ai miei compagni che hanno dovuto lasciare il Giro. Abbiamo lavorato bene per conquistare questa tappa. Jan Christen è un grande ragazzo, oggi stava cercando di prendere la Maglia Rosa. È un giovane che deve ancora imparare a correre. Ha fatto un grande finale e, per quanto mi riguarda, con lui davanti era solo questione di aspettare lo sprint”, ha aggiunto. “Ho affrontato molto bene la curva, poi nell’ultimo rettilineo si è trattato solo di avere le gambe giuste”, ha concluso.