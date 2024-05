Per il fenomeno sloveno è la quinta frazione vinta in una Corsa Rosa totalmente dominata

Un implacabile Tadej Pogacar vince anche la 16esima tappa del Giro d’Italia, la Lasa-Santa Cristina Valgardena di 118.4 km con percorso e partenza modificate a causa del maltempo. Il fenomeno sloveno vince la sua quinta frazione in questa Corsa Rosa fin qui totalmente dominata grazie a un affondo micidiale sull’ultima salita di giornata: preceduto sul traguardo di 0.15″ un ottimo Giulio Pellizzari della Bardiani, che ha vinto la volatina per il secondo posto davanti al colombiano Dani Martinez della Bora Hansgrohe. Quarto posto per Christian Scaroni della Astana a 0.18″ e quinto Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious a 0.20″.

La classifica generale

Nella classifica generale Pogacar precede ora di 7’18” Martinez, di ben 7’40” il gallese Geraint Thomas della Ineos anche oggi staccato e di 8’42” Ben ‘O Connor della Decathlon AG2R. Mercoledì è in programma la 17a tappa da Selva di Val Gardena al Passo Brocon di 159.0 km, ancora altre salite da scalare.

