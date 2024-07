Lo sloveno dell'Uae Team Emirates: "Volevo tappa regina, classifica è ideale"

Tadej Pogacar ha vinto la 19esima tappa del Tour de France 2024, la Embrun–Isola 2000 di 144,6 km. Lo sloveno dell’Uae Team Emirates, che con questo successo blinda la sua maglia gialla, ha costruito la propria vittoria sull’ultima salita. Prima, con un attacco agli 8,5 km dall’arrivo, ha staccato i rivali per la classifica generale Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, poi è andato a prendere gli uomini in fuga, saltando poco prima dell’ultimo km Matteo Jorgenson. Domani è in programma la seconda tappa del clou alpino, la Nice-Col de la Couillole di 132.8 km

Lo sloveno: “Volevo tappa regina, classifica è ideale”

“Volevo la tappa regina, ci tenevo a vincere. Sono molto contento, avevo grandi gambe”. Così la maglia gialla Tadej Pogacar dopo il successo nella 19esima tappa del Tour de France. “Ci siamo allenati qui tra il Giro e il Tour – ha detto ancora Pogacar – è stato un periodo d’allenamento duro. Volevamo fare qualcosa di speciale, è andato tutto al 100%. Ero un po’ vuoto negli ultimi 2 km per questo mi voltavo, ero al limite. Chapeau per Jorgenson. Il vantaggio in classifica è una situazione ideale, domani mi voglio godere la tappa”

