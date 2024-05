L'azzurro in lacrime: "Non è mai facile però sono riuscito a trovare sempre dentro l'energia"

Filippo Ganna ha vinto la 14esima tappa del Giro d’Italia, la cronometro di 31.2 km da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda. L’azzurro della Ineos Grenadiers ha preceduto di 29″ Tadej Pogacar della Uae Emirates che ha chiuso al secondo posto. Terzo posto per l’olandese Thymen Arensman, compagno di squadra di Ganna. Dopo questa tappa, Pogacar resta in maglia rosa. Domani è in programma la tappa numero 15, la Manerba del Garda-Livigno (Mottolino) con arrivo in salita e passaggio sul Mortirolo.

Il gallese Geraint Thomas, che ha chiuso al quarto posto, è salito al secondo posto della classifica generale staccato di 3’41”. Perde una posizione Daniel Martinez che scende al terzo posto a 3’56”. Sesto posto per Antonio Tiberi che in classifica generale resta quinto staccato di 5’17”.

“Non è mai facile però sono riuscito a trovare sempre dentro l’energia. Oggi Tadej (Pogacar ndr) ha dato tanto creando un grande spettacolo per il pubblico. Mi è stato di stimolo per superare anche i miei limiti. Qua per me è un po’ una seconda casa visto che il velodromo è qui vicino”, ha detto Ganna a RaiSport, in lacrime davanti ai microfoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata