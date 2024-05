Resta in maglia rosa lo sloveno Tadej Pogacar

Jonathan Milan fa tris. Il velocista della Lidl-Trek ha vinto allo sprint la 13/a tappa del Giro d’Italia, la frazione di 179 km da Riccione a Cento, cogliendo il terzo successo in questa edizione del Giro. Il ciclista azzurro, che indossa la maglia ciclamino, ha preceduto il polacco Stanislaw Aniolkowski e il tedesco Phil Bauhaus. Nella top ten anche gli italiani Giovanni Lonardi e Alberto Dainese, rispettivamente nono e decimo. Nessuna novità nella classifica generale, con Tadej Pogacar che resta in maglia rosa. Domani è in programma la 14/a tappa della corsa rosa, la cronometro di 31,2 km da Castiglione delle Stivere a Desenzano del Garda.

