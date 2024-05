Lo sprinter azzurro della Lidl Trek ha preceduto nella volata il belga Tim Merlier e l'australiano Kaden Groves

Jonathan Milan ha vinto anche l’11/a tappa del Giro d’Italia edizione 107, la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 km, che chiude la prima metà della Corsa Rosa. Lo sprinter azzurro della Lidl Trek ha preceduto nella volata il belga Tim Merlier della Soudal Quick-Step e l’australiano Kaden Groves della Alpecin-Deceuninck. Per Milan, maglia ciclamino, è il secondo successo di tappa in questo Giro dopo quello di Andora. Lo sloveno Tadej Pogacar, dell’Uae Team, resta in maglia rosa. Domani è in programma la 12/a tappa, la Martinsicuro-Fano di 193.0 km.

Milan felice: “Oggi grande lavoro di squadra”

“E’ facile dire che sono andato forte in volata, ma il team ha fatto un grandissimo lavoro per controllare la corsa e permettermi di arrivare davanti. È bellissimo raggiungere l’obiettivo lavorando tutti insieme, io non posso fare altro che ringraziarli”. Così Jonathan Milan commenta ai microfoni della Rai la sua seconda vittoria di tappa in questo Giro d’Italia, a Francavilla al Mare. “Oggi è stata una volata un po’ caotica, penso di essere partito con i tempi giusti. Penso che rispetto a Napoli sia cambiato questo, anche se lì era tutto un altro arrivo”, ha aggiunto lo sprinter azzurro. Sulla caduta nel finale, Milan ha concluso: “Non ho visto la caduta, ero concentrato sulla mia volata. Spero che i ragazzi coinvolti non si siano fatti molto male”

