Il francese si è imposto in solitaria. Secondo l'altro transalpino Bardet

Valentin Paret-Peintre della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2024, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 km. Il francese è arrivato in solitaria e ha preceduto il connazionale Romain Bardet (DSM-Firmenich PostN) e lo sloveno Jan Tratnik del Team Visma-Lease. Per quanto riguarda la classifica generale lo sloveno Tadej Pogacar, UAE Emirates, resta in maglia rosa.

