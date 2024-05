La maglia rosa chiude con il super tempo di 51.44 precedendo di 17 secondi il campione italiano

Tadej Pogacar si è aggiudicato la cronometro individuale Foligno-Perugia Tudor di 40,6 km, valida come settima tappa del Giro d’Italia. Lo sloveno (UAE Team Emirates), leader della classifica generale, ha preceduto l’azzurro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Prestazione strepitosa per il 25enne di Komenda che firma una grande vittoria in rimonta facendo la differenza nel tratto in salita. La maglia rosa chiude con il super tempo di 51.44 precedendo di 17 secondi il campione italiano e consolida così il primato nella generale. Sul podio di giornata anche lo statunitense Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), terzo a 49 secondi. Delude il britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), staccato di due minuti dal vincitore. Sesto l’italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), a 1.21.

Per lo sloveno è il secondo successo di tappa in questa edizione del Giro dopo quello ottenuto a Oropa. In classifica Pogacar sale a 2.36 di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), Thomas scivola al terzo posto a 2.46. Domani è in programma l’ottava tappa, la Spoleto-Prati di Tivo di 152 km, con arrivo in salita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata