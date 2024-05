Il corridore della Cofidis ha battuto in uno sprint ristretto Valgren e Pietrobon. Maglia rosa resta a Pogacar

Benjamin Thomas ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2024, la Genova-Lucca di 178 km. Il corridore della Cofidis ha battuto in uno sprint ristretto Michael Valgren (EF Education-EasyPost) e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa). Quarto Enzo Paleni (Groupama-FDJ). Proprio Pietrobon aveva tentato un attacco all’ultimo km, ma è stato ripreso a pochi metri dal traguardo.

Nessun cambiamento in classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar dell’UAE Emirates che resta in maglia Rosa. Tappa segnata da diverse cadute, in particolare quella di Christophe Laporte del Team Visma-Lease a Bike che si è procurato diverse escoriazioni. Domani in programma la Torre del Lago Puccini (Viareggio)-Rapolano Terme che sarà caratterizzata dalla presenza di tratti di sterrato.

