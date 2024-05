Il corridore dell'UAE Emirates ha staccato tutti. "Vittoria bellissima, il mio sogno si è realizzato"

Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia, la San Francesco al Campo – Santuario di Oropa di 161 km. Il corridore dell’UAE Emirates ha staccato tutti con un’azione iniziata sull’ultima salita a 4 km dal traguardo. Uno scatto secco quello di Pogacar a cui nessuno è riuscito a rispondere. Grazie a questo successo Pogacar ha conquistato anche la maglia rosa strappandola subito al colombiano Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), vincitore ieri nella prima frazione. Alle spalle di Pogacar si sono piazzati Daniel Martinez della Bora-Hansgrohe e Geraint Thomas della Ineos Grenadiers, entrambi giunti a 27”. Buon quarto posto per l’azzurro Lorenzo Fortunato dell’Astana, staccato di oltre 2 minuti Antonio Tiberi.

In classifica generale Pogacar ha un vantaggio di 45” su Thomas e Martinez, rispettivamente secondo e terzo. Al quarto posto il belga Cian Uijtdebroeks (Tvl) a 54”. Per quanto riguarda gli italiani il primo azzurro in classifica è Lorenzo Fortunato staccato di 1’05”. Decimo l’australiano Ben O’Connor della Decathlon AG2R La Mondiale a 1’24”.

Pogacar: “Vittoria bellissima, è sogno realizzato”

“È stata una vittoria bellissima, il mio sogno si è realizzato: la prima vittoria al Giro e la maglia Rosa. Il nostro piano ha funzionato alla perfezione”. Così il corridore sloveno Tadej Pogacar ai microfoni di Rai Sport dopo il successo nella seconda tappa del Giro d’Italia con arrivo ad Oropa grazie a cui ha conquistato anche la maglia Rosa. “Pantani? Tutti ne parlano, ho fatto tante salite che ha fatto Pantani, c’erano tanti tifosi. È bellissimo vincere sulle stesse salite”.

