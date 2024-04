Presentazione in Campidoglio con il presidente Rcs Cairo e Vincenzo Nibali

Per la quinta volta nella storia della manifestazione, e per il secondo anno consecutivo, sarà Roma ad ospitare l’ultima tappa del Giro d’Italia Presentazione in Campidoglio con il presidente Rcs Cairo e Vincenzo Nibalicon un percorso rinnovato a ridosso del mare di Ostia. Lo start è fissato per le 15,30, 176 ciclisti in gara che concluderanno la tappa (la ventunesima) tagliando il traguardo sui Fori Imperiali. “Ci sarà ancora più spazio sul lungomare di Ostia. Ci piace mostrare l’aspetto del mare di Roma”, ha detto il sindaco Roberto Gualtieri in occasione della presentazione. Presenti in Campidoglio anche Urbano Cairo, presidente di Cairo Comunication oggi alla guida di Rcs– mediagroup, l’assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato e la leggenda del ciclismo italiano Vincenzo Nibali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata