Nico Denz ha vinto in volata la 14ma tappa del Giro d’Italia da Sierre (Svizzera) a Cassano Magnago, di 193 chilometri. Il ciclista tedesco della Bora-Hansgrohe ha beffato il canadese Derek Gee (Israel) al suo terzo secondo posto in questo Giro. Terza piazza per Alberto Bettiol (Ef).

