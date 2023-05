Il corridore della Movistar ha preceduto Pinot e Cepeda, in maglia rosa resta Geraint Thomas

Einer Rubio ha vinto la 13/a tappa del Giro d’Italia, la frazione da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana ridotta a 74 km a causa del maltempo. Il corridore della Movistar ha preceduto in uno sprint ristretto sulla salita svizzera altri due fuggitivi di giornata, Thibaut Pinot (Groupama FDJ) e Jefferson Cepeda (EF).

Geraint Thomas conserva la maglia rosa del Giro d’Italia al termine della 13/a tappa, la frazione da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana accorciata a 74 km rispetto agli oltre 200 inizialmente previsti a causa del maltempo.

Tappa con percorso ridotto

Viste le avverse condizioni meteo, soprattutto nella parte italiana, la Commissione organizzatrice del Giro d’Italia ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l’Extreme Weather Protocol. La tappa 13 con arrivo in salita a Crans Montana è stata accorciata a circa 80 km con il nuovo km 0 posto in località Le Chable, all’imbocco della Croix de Couer. È stata mantenuta la parte finale della frazione, mentre di fatto non è stata percorsa l’attesa salita del Gran San Bernardo.

