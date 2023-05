Thomas resta maglia rosa

Nico Denz (BORA – hansgrohe) ha vinto la 12/a tappa del Giro d’Italia edizione 106, in programma dal 6 al 28 maggio, la Bra-Rivoli di 185 km. Protagonista di una lunga fuga, Denz ha preceduto in una volata ristretta il lettone Toms Skujinš (Trek – Segafredo) e l’australiano Sebastian Berwick (Israel – Premier Tech). Prima della partenza è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito negli scorsi giorni l’Emilia Romagna. Il gallese Geraint Thomas (Ineos) resta in maglia rosa.

La tappa è stata caratterizzata da una fuga iniziale di ben 30 corridori, di cui sono poi rimasti i tre che sul traguardo di Rivoli si sono giocati la vittoria finale con Denz che non ha avuto troppe difficoltà. Primo degli italiani Alessandro Tonelli (Green Project Bardani CSF Faizanè), quarto e ultimo a cedere, mentre quinto il giovane Marco Frigo (Israel Premier Tech) uno dei promotori della fuga iniziale. Il gruppo dei migliori è arrivato con tranquillità tagliando il traguardo a poco meno di otto minuti e mezzo dal vincitore con Thomas che conserva la maglia rosa in attesa della prima tappa alpina. Domani, infatti, si disputa l’attesissima Borgofranco d’Ivrea-Crans-Montana di 207.0 km con ben tre Gran Premi della Montagna di prima categoria tra cui il passaggio sotto il tunnel del Gran San Bernardo (26km al 5.0%) , la Croix de Cœur (15 km al 9% circa) e l’arrivo nella rinomata stazione sciistica svizzera di Crans Montana (13 km al 7%).

