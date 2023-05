Il norvegese dopo la 6^ tappa: "Per me è stata una giornata perfetta"

Mads Pedersen si è aggiudicato la sesta tappa del Giro d’Italia, di 162 chilometri, con partenza e arrivo a Napoli. Il campione del mondo 2019 ha bruciato in volata l’azzurro Jonathan Milan e il tedesco Pascal Ackermann. Andreas Leknessund conserva la maglia rosa con 28 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel. “È stata davvero una bella tappa, piena di sole e anche il percorso era veramente bellissimo. Corse così lunghe mi piacciono e per me è stata una giornata perfetta”, ha dichiarato Leknessund al termine della tappa. “È possibile che riesca a mantenere la maglia rosa anche domani. Vedremo. Nella prima parte della tappa mi piacerebbe essere nel gruppo di testa, chissà”, ha aggiunto il norvegese.

