Il danese ha vinto la 6^ tappa: "Ma sono dispiaciuto per i compagni di volata"

Mads Pedersen si è aggiudicato la sesta tappa del Giro d’Italia, di 162 chilometri, con partenza e arrivo a Napoli. “Certamente sono molto felice per la vittoria, è qualcosa di speciale che non tutti riescono a raggiungere, ma nel finale ero sinceramente dispiaciuto per i due ragazzi andati in fuga“, ha dichiarato a fine tappa il danese, campione del mondo 2019. “Stavano correndo davvero forte e non è stato facile, ma anche loro sanno, le gare sono così e sono sicuro che ci riproveranno nelle prossime tappe“, ha aggiunto Pedersen.

