Andreas Leknessund rimane in maglia rosa

Mads Pedersen ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, 162 km con partenza e arrivo a Napoli. Il danese della Trek-Segafredo si è imposto in volata precedendo l’azzurro Jonathan Milan (Bahrain Victorious) e il tedesco Pascal Ackermann. Il norvegese Andreas Leknessund (Team Dsm) resta al comando della classifica generale del Giro d’Italia 2023, 162 km con partenza e arrivo a Napoli.

Quarto e quinto posto per l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e il colombiano Fernando Gaviria (Movistar). Per Pedersen, ex campione del mondo, è la prima vittoria al Giro in carriera. Nella top ten di giornata anche gli italiani Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), settimo, Lorenzo Rota (Intermarche-Circus-Wanty), nono e Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), decimo. Tappa segnata da una lunga fuga che ha visto, tra gli altri, protagonisti Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) e Simon Clarke (Israel-PremierTech), ripresi ai 200 metri dal traguardo. Domani è in programma la settima tappa, la Capua-Gran Sasso d’Italia di 218 chilometri, con arrivo in salita a Campo Imperatore.

