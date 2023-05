Il belga Evenepoel sempre in maglia rosa

Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia edizione 106, la Teramo-San Salvo di 202 km. Il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conserva la maglia rosa di leader della corsa.

Sul traguardo di San Salvo, il velocista friulano ha preceduto l’olandese David Dekker (Team Arkea Samsic) e il belga Arne Marit (Intermarche-Circus-Wanty) al termine di una volata di forza e condotta in modo perfetto. La corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga con protagonisti tre corridori Stefano Gandin (Team Corratec – Selle Italia), Mattia Bais (EOLO-Kometa) e Thomas Champion (Cofidis) ripresi dal gruppo a circa 38km dal traguardo. Poi nel finale, con le squadre dei velocisti impegnate a trovare le posizioni migliori, ci sono state un paio di cadute. La seconda in particolare a 3,8km dal traguardo ha visto coinvolti diversi corridosi, spezzando il gruppo, e anche qualche spettatore dietro le transenne. Per fortuna non ci sono state conseguenze.

Lunedì è in programma la terza tappa, da Vasto a Melfi di 213.0 km.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata