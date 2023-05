Il campione belga ha completato i 19,6 km da Fossacesia a Ortona in 21"18. Secondo Ganna e terzo Almeida

Remco Evenepol domina la crono sulla Costa dei Trabocchi che ha aperto l’edizione 106 del Giro d’Italia ed è la prima maglia rosa. Il campione belga ha completato i 19,6 km da Fossacesia a Ortona in 21″18, battendo la concorrenza di Filippo Ganna, che segue con 22 secondi di ritardo e di Joao Almeida, terzo a 29 secondi. Primoz Roglic, il rivale più accreditato el capitano della Soudal Quick-Step, si è piazzato quinto a 43 secondi dal vincitore. E’ arrivato in nona posizione a 55 secondi dal primo, il capitano dell’Ineos Grenadiers Geraint Thomas. Domani è in programma la seconda tappa della corsa rosa, la frazione di 202 km da Teramo a San Salvo adatta ai velocisti.

