La Corsa Rosa partirà il 6 maggio con una cronometro da 18,5 chilometri nella Costa dei Trabocchi in Abruzzo

La 106esima edizione del Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2023, prenderà il via dall’Abruzzo e si concluderà a Roma. Dopo Budapest lo scorso anno, la Corsa Rosa partirà dunque di nuovo dall’Italia, dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo, con una cronometro di 18,5 chilometri da Fossacesia Marina a Ortona. E saranno ben tre le cronometro in questa edizione, per un totale di circa 70 chilometri, cosa che potrebbe invogliare i cronoman più quotati, in particolare quelli che poi sono in grado di difendersi sulle grandi montagne, a partecipare in massa. Nella prima settimana ci saranno diverse tappe sopra i 200 chilometri, con due arrivi in salita, in particolare nella tappa del Gran Sasso.

Il 19 maggio, la tappa da Borgofranco di Ivrea a Crans Montana, in Svizzera, tappone alpino, sarà l’unico sconfinamento di questo Giro e comprenderà la Cima Coppi di questa edizione, il Colle del Gran San Bernardo con i suoi 2.469 metri. La Scandiano – Viareggio sarà la Tappa Bartali, il Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) sarà la Montagna Pantani (nel 1999 la vittoria del Pirata). La corsa sarà seguita in 200 Paesi, con circa 700 milioni di spettatori, per quello che ormai è un grande evento internazionale, come è stato sottolineato nel corso della presentazione a Milano.

In totale sono in programma otto tappe per velocisti, tre prove contro il tempo per un totale di 70,6 km, 7 tappe di montagna con altrettanti arrivi in salita compresa la cronoscalata del Monte Lussari e 4 tappe mosse, molto insidiose, che saranno il menù di questo 106esimo Giro d’Italia che propone 51.300 metri di dislivello nei suoi 3.448,6 chilometri totali da percorrere. Partenza dall’Abruzzo con una cronometro individuale, sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, e gran finale a Roma dove la Corsa Rosa terminerà per la quinta volta nella sua storia, con la passerella ai Fori Imperiali.

