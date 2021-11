Il percorso completo della Corsa Rosa sarà annunciato l'11 novembre

(LaPresse) Presentate le prime tre tappe del Giro d’Italia 2022, che scatterà da Budapest il prossimo 6 maggio. Sarà la quattordicesima volta che la Corsa Rosa partirà dall’estero; l’ultima volta nel 2018 con il via da Gerusalemme. In Ungheria si disputerranno tre frazioni: due in linea – una di 195 chilometri e una di 201 chilometri – e una crono individuale di 9,2 chilometri. Il 9 maggio primo giorno di riposo e rientro in Italia. Il Giro si concluderà il 29 maggio. Il percorso completo della Corsa Rosa sarà annunciato l’11 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata