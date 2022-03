Il corridore italiano è stato sottoposto a un massaggio cardiaco

Attimi di paura al Giro di Catalogna per Sonny Colbrelli. Il vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix ha avuto un malore subito dopo aver tagliato il traguardo della prima tappa, chiusa al secondo posto in volata alle spalle di Michael Matthews. Secondo quanto riportano i media spagnoli il ciclista della Bahrain-Victorious, portato in ospedale a Barcellona, sarebbe sveglio e cosciente, dopo esser stato sottoposto all’arrivo a un massaggio cardiaco.

