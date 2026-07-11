Wembanyama rinnova con i San Antonio Spurs, ecco quanto guadagnerà

Il centro francese e la franchigia texana hanno raggiunto un accordo per un quinquennale

Victor Wembanyama rinnova con i San Antonio Spurs. Hanno raggiunto un accordo per un quinquennale che potrebbe superare i 250 milioni di dollari. La cifra dell’operazione non è però ancora stata confermata.

Il rinnovo arriva al termine di una grande stagione per la franchigia texana, culminata con le Nba Finals 2026 e con la sconfitta in gara-5 per mano dei New York Knicks. Wemby è stato il trascinatore della squadra durante tutto l’arco della stagione con 25 punti, 11.5 rimbalzi e 3.1 assist di media. Inoltre ha arricchito il suo palmarès conquistando il premio di difensore dell’anno, di miglior stoppatore della lega e di Mvp delle Western Conference Finals. E’ stato inserito anche nell’All Nba Team, nel Nba All-Defensive Team ed è stato scelto come All-Star.

La Top 10 dei giocatori più pagati in Nba

Wembanyama rientra così tra i giocatori più pagati del campionato di basket statunitense. Anche se prima di lui c’è una lunga lista di campioni con stipendi anche più ricchi. Ecco la top 10: