Attacchi Usa nel sud dell'Iran, Teheran risponde con missili balistici

Diverse aree dell’Iran meridionale sono state colpite giovedì da attacchi degli Stati Uniti e l’Iran ha risposto con lanci di missili balistici contro obiettivi statunitensi. L’agenzia di stampa semiufficiale iraniana Mehr ha riferito giovedì che diverse esplosioni sono state udite nella città meridionale iraniana di Bandar Abbas. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che, durante la seconda fase della sua risposta agli attacchi militari statunitensi, la propria Forza Aerospaziale ha lanciato 10 missili balistici contro un centro di comando e controllo degli Stati Uniti e la base aerea situata ad Azraq, in Giordania.